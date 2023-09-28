نزيف حادّ بالدماغ بعد سقوط منزلي.. تدخّل عاجل ينقذ حياة رضيع بالمدينة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 10:53 صباحاً

تمكّنت الفِرَق الطبية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر تَعَرّض لنزيف حاد بالدماغ، بعد تعرضه لحالة سقوط في المنزل. وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن طوارئ مستشفى الملك فهد استقبل الرضيع بعد وصوله برفقة ذويه وهو في حالة إغماء تام، مع ضعف حركي في الطرف الأيسر، وبعد إجراء الأشعة المقطعية تَبين وجود نزيف حاد فوق الأم الجافية من الدماغ في الناحية اليمنى. وبيّن التجمع الصحي أنه على الفور تم إدخال المستفيد لغرفة العمليات لفتح الجمجمة وإفراغ الورم الدموي المتجمع؛ حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، ونُقِل الطفل بعدها إلى العناية المركزة لمده 24 ساعة؛ حتى استقرت حالته والبدء بتخفيف الأدوية المخدرة حتى استعاد الوعي ولله الحمد. وأضاف التجمع أنه تم نقل الطفل إلى قسم العناية المركزة بمستشفى الأطفال، وبعد يوم تم فصل جهاز التنفس الصناعي، واستعاد عافيته بشكل تدريجي حتى غادر المستشفى بصحة جيدة. يُذكر أن طوارئ مستشفى الملك فهد استقبل 61493 مستفيدًا بأقسام الطوارئ خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م.

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