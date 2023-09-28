السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي بوزير خارجية سورينام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة باريماروبو، معالي وزير خارجية جمهورية سورينام السيد ألبرت رامدين، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية سورينام.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المتعلقة بالبيئة والمناخ والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.