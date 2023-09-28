انت الان تتابع الأم هي الأم.. شاهد ما فعلته امرأة لحماية طفلتها من كلب شرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 11:41 صباحاً

الأم هي الأم، فقد كشف فيديو مروع التقطته كاميرات المراقبة عن لحظة مرعبة وقفت فيها أم بريطانية بجسدها لحماية رضيعتها وكلبها الصغير، بعد أن شن كلب خطير هجومًا على الأسرة. وحسب صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية، كانت المرأة تدفع عربة طفلتها البالغة من العمر عامًا واحدًا، ومعهما كلب صغير في أحد شوارع مدينة شيفيلد وسط إنجلترا، وفجأة هجم عليهم كلب عنيف. ويظهر الفيديو الذي نشرته الصحيفة، كيف وقفت الأم بجسدها دفاعا عن طفلتها خشية أن يهاجمها الكلب الشرس، فيما أسرع صاحب الكلب محاولة مساعدة المرأة. وكان الكلب قد هرب من صاحبه وأصبح خارجًا عن السيطرة، وبدأ في مهاجمة كلب الضحية فأصابه، كما أصيبت المرأة وابنتها بجروح طفيفة. ونشرت شرطة جنوب يوركشاير اللقطات لتوعية الجمهور بمخاطر اقتناء الكلاب وعدم السيطرة عليها. وقد وضعت الشرطة الكلب المهاجم تحت التحفظ، لكنهم أعادوه لاحقًا إلى المالك مع الشروط والتوجيهات التي يجب اتباعها.

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