السعودية | الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة يبحث أوجه التعاون مع وزير السياحة والثقافة بجمهورية تركيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

التقى معالي الاستاذ شريف فتحي عطية الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة بمعالي وزير الثقافة والسياحة بالجمهورية التركية الاستاذ محمد نوري آرصوي على هامش احتفالية يوم السياحة العالمي بمدينة الرياض.

وقد تم خلال اللقاء مناقشه عدة مواضيع تهم الجانبين العربي والتركي من أهمها التبادل السياحي بين الدول العربية وجمهورية تركيا مشيرا بأنه تم التطرق مع وزير الثقافة والسياحة للحوادث المؤسفة التي تعرض لها عددا من السائحين العرب في جمهورية تركيا مؤخراً ، حيث أكد السيد محمد نوري أرسوي وزير الثقافة والسياحة أن تركيا تستقبل الزوار من الدول العربية بفرح وترحيب كبيرين، وأنها تعتبرهم إخوة مسلمين وليسوا مجرد سياح. ومع ذلك، أشار إلى أنه في بعض الأحيان يمكن أن تحدث بعض الأمور السلبية كما هو الحال في أي دولة أخرى. وأوضح أنه من أجل حل هذه المشكلات، قد تم اتخاذ عده اجراءات منها عقد اجتماعات دورية حول قضايا السياحة مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وأنه قام بإنشاء خط طوارئ للاتصال لمساعدة السياح العرب عند الحاجة.

وأشار إلى أنه عندما يتصل السياح العرب بسفارات بلادهم، يتم توجيه شكواهم إلى الشخص المسؤول في الوزارة للتعامل معها على الفور وحل المشكلة، كما ناقش الطرفان موضوعات متعدده منها فرص زياده اعداد السائحين و الاستثمار السياحي المتبادل بين الجانبين العربي والتركي.

الجدير بالذكر حسب اخر الاحصاءيات المقدرة من وزارة السياحة فقد زار جمهورية تركيا خلال ال ٥ اشهر الاولى من العام الجاري ٢٠٢٣ م من الدول العربية أكثر من مليون و١٦٩ الف سائح.