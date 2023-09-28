شكرا لقرائتكم خبر عن 20 متحدثًا.. انطلاق مؤتمر "الطب الوراثي" 2023 بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مقر أحد فنادق الرياض، صباح اليوم الخميس، انطلاق أولى ورش مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2023، والذي يستمر ثلاثة أيام ويشارك فيه 20 متحدثًا من الخبرات الوطنية والعالمية. يستهدف المؤتمر الأطباء في مجالات طب الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي والباحثين الوراثيين، وفنيي المختبر ومرشدي الوراثة والمهتمين بالاختصاص ذاته من مجالات الطب الأخرى.

جلسات المؤتمر

وعلى مدار أيامه الثلاثة يشهد المؤتمر عدة جلسات، ففي اليوم الأول تقام أربع جلسات تستعرض المستجدات في التشخيص وحصر ودقة البيانات المتعلقة بالشيفرات الوراثية. بينما تستعرض جلسات اليوم الثاني المستجدات في التشخيص الكيميائي لأمراض التمثيل الغذائي، وكذلك الأبحاث في زراعة المورثات. وتأتي أربع جلسات أخرى باليوم الثالث، تركز على جانب الوقاية من الأمراض الوراثية.

محطة هامة لخدمة الطب الوراثي

وقال رئيس الجمعية، البروفيسور أمل الهاشم، يعد هذا المؤتمر أحد أهم المحطات العلمية المهمة في مسيرة الجمعية التي تعمل على المزيد من التواصل والتوثيق خدمةً للمجتمع بشكل عام، ومستفيدي خدمات الطب الوراثي بشكل خاص.

وأكدت أنه يعد من أهم المؤتمرات العلمية على خريطة الطب الوراثي محليًا وعالميًا، والذي يواكب الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم كل ما من شأنه خدمة المواطن، ودعم الجهود الصحية للجمعية بما يواكب مستوى الوعي المنشود، ورفع مستوى وعي المواطنين والمواطنات الصحي لمواجهة الأمراض الوراثية.

ورش عمل المؤتمر

كانت أولى ورش العمل للاستشاري مصطفى أبو الفتوح بحضور الأطباء في مجالات طب الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي، والباحثين الوراثيين وكل المهتمين بنفس الاختصاص من مجالات الطب الأخرى.

الورشة ‏قدمها الاستشاري ماجد الفضل وسط حضور علمي، وشهدت العديد من النقاشات العلمية في مجالات الأبحاث.

‏كما قدّم د. صالح بن محمد الغامدي ورشة عمل حول "الأبحاث الطبية في مجال الطب الوراثي"، وذلك ضمن ورش اليوم الأول التي تستعرض المستجدات في التشخيص وحصر ودقة البيانات المتعلقة بالشفرات الوراثية.

وخلال الورشة الرابعةفي اليوم الأول تحدث الاستشاري "نور الشيخ" عن آليات اختيار المجلة العلمية المناسبة للنشر، وكيفية كتابة الورقة العلمية لتحصل على النشر في المجلات المرموقة.