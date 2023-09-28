شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مكافأة لجنة النظر في اعتراضات المقاولين إلى 30 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بقرار من الوزير الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مكافأة أعضاء النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف ومخالفة احكام النظام واللائحة والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في النظام والفريق المساند لها إلى 30 ألف ريال بعد أن كانت 15 ألف ريال سابقًا.

شروط إصدار شهادة تصنيف المقاول

وأوضحت الوزارة، في التعديل الذي وضعته عبر منصة "استطلاع" أن شهادة تصنيف المقاول تصدر بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنتان ميلادية، إضافة إلى زيادة مدد صلاحية الشهادة إلى 90 يوم من تاريخ نهاية الشهادة ولمرة واحدة فقط، بناءً على طلب المقاول.

ويهدف المشروع إلى تحديث بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (4300274450)، وتاريخ 9/ 4/ 1443هـ. وهي تفسير وإيضاح لمواد نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/9)، وتاريخ 18/ 1/ 1443 هـ، والتي تهتم بسهولة الإجراءات المتبعة في تصنيف المقاولين ورفع مستوى الشفافية، مما يساهم في الارتقاء بجودة أداء المقاولين في تنفيذ المشاريع المملوكة للجهات المعنية.