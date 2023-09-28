شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي".. القبض على مخالفين بالرعي في أماكن محظورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الجهات الأمنية في المملكة بتكثيف جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 48 مخالفًا لنظام البيئة، (29 مواطنًا، ومواطنًا خليجيًا، و15 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمًا من الجنسية الموريتانية)، ارتكبوا مخالفات رعي 954 متنًا من الإبل، و955 رأسًا من الأغنام بأماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت "القوات الخاصة" على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.