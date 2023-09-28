شكرا لقرائتكم خبر عن "غرفة الأحساء" تبحث إنشاء منطقة مستودعات وخدمات لوجستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء عبد العزيز العفالق، عن مناقشة فرص إنشاء منطقة مستودعات وخدمات لوجستية تجارية وصناعية حديثة مع عدد من الشركاء والجهات المختصة.

تأتي هذه الجهود في إطار مواكبة نمو وتوسع القطاعين التجاري والصناعي في المحافظة.

تشجيع التوسع في قطاع المصانع

ويُشجع التوسع في قطاع المصانع وتوفير كل المعونات والتسهيلات الممكنة، لدعم مسيرتها وخطط تطورها.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الصناعة والتجارة في الأحساء بشكل عام، لافتًا إلى وجود مجموعة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في محافظة الأحساء.

وبين أن الصناعات الغذائية تحتل نصيبًا كبيرًا من الاستثمارات الصناعية في المحافظة، إذ تصل نسبتها إلى حوالي 50%.

إتاحة خدمات متنوعة

وثمّن دور الجهات المختصة في إتاحة خدمات متنوعة تدعم الصناعة الوطنية في المنطقة، مؤكدًا تاريخ الصناعة الطويل والأصالة التي تتمتع بها الأحساء.

وأشار إلى العديد من الإمكانيات التي يمكن أن تسهم في تطوير وتوسيع الصناعة في المحافظة، بما في ذلك توفر القوى العاملة الماهرة والمدربة، بالإضافة إلى قرب المحافظة من مصادر مختلفة للمواد الخام.

وقال إن هذه الإجراءات تسهل على المصانع التعامل مع شركات الإمداد الخاصة بها، ومع ذلك، أشار إلى نقص الأراضي الصناعية، إذ توجد منطقتين فقط، مما يعوق نمو الصناعة ويحد من فرص الاستثمار.

تطوير الصناعة الوطنية

وأوضح العفالق، أن اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء تعمل بجد على تطوير الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

كما وتسعى اللجنة أيضًا لزيادة عدد الصناعات التي تعتمد على الموارد البشرية المحلية والموارد الطبيعية المحلية، وتعزيز المنافسة بين المصانع من خلال إجراء استطلاعات الرأي لأصحاب المصانع لمعرفة تحدياتهم والعمل على حلها.