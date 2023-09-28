شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره البحريني يستعرضان سبل تعزيز وتطوير العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة، وكان في استقباله بمطار البحرين الدولي، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

والتقى وزير الخارجية نظيره في مملكة البحرين، واستعرضا العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

عمليات إعادة الأمل

وعبر سموه خلال اللقاء، عن خالص تعازي المملكة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، الدكتور سعود الساطي، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى البحرين صالح بن فلاح العتيبي.

تأتي زيارة سمو زير الخارجية إلى مملكة البحرين لعقد أعمال لجنة التنسيق السياسي المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، وعقد لجنته التحضيرية بين الجانبين.