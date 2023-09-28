شكرا لقرائتكم خبر عن أول زراعة كبد كاملة بالروبوت في المملكة.. إنجاز سعودي عالمي فريد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجسد نجاح مستشفى الملك فيصل التخصصي في إجراء أول عملية زراعة كاملة للكبد باستخدام الروبوت على مستوى العالم تطور كبير، تشهده المملكة في مختلف مجالات الحياة وخاصة مجال الطب والعمليات الجراحية.

ويأتي هذا بفضل الدعم الكبير والحرص والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمجال الطبي والعلوم والأبحاث، والذي يضع المملكة في موضع الريادة العالمية.

إنجازات السعودية في مجالات الطب

كما تعكس النجاحات المتوالية التي يحققها الأطباء السعوديون والجراحون الكفاء العالية والخبرات والمهارات التي يتمتعون بها، وجعلتهم يتبوؤن المكانة العالية التي يستحقونها، وتجعلهم ينافسون عالميًا.

ويمثل نجاح مستشفى الملك فيصل التخصصي في إجراء أول عملية زراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم، يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموح، التي يعكسها هذا الإنجاز الطبي غير المسبوق.

ويؤكد هذا الإنجاز السعودي العالمي الفريد التزام مستشفى الملك فيصل التخصصي بالابتكار في التخصصات الطبية، وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى للمرضى من المملكة وجميع أنحاء العالم.

نقلة محورية في تاريخ زراعة الأعضاء

كما يمثل هذا النجاح نقلة محورية في تاريخ زراعة الأعضاء، تعكس مكانة المستشفى كمركز رائد في هذا المجال عالميًا.

ويتفرد مستشفى الملك فيصل التخصصي عالميًا بتنفيذ عملية زراعة كبد كاملة بالروبوت في مرحلتي الاستئصال والزراعة، مما يقلل مدة الشفاء، ويقلل احتمالية حدوث المضاعفات، وذلك على خلاف عمليات زراعة الكبد التقليدية.

ويعد المنجز الذي قدمه مستشفى الملك فيصل التخصصي تحولاً في الخدمات التي يقدمها للمتخصصين في زراعة الأعضاء، باعتبار المستشفى مركزًا تدريبيًا متخصصًا في جراحة زراعة الأعضاء الروبوتية، بالتعاون مع المؤسسات الطبية الأخرى.

تطور خدمات مستشفى الملك فيصل التخصصي

ويتيح هذا التبادل الأفضل للمعرفة، وتعزيز الفهم العالمي لإجراءات زراعة الأعضاء طفيفة التوغل، من خلال استخدام التقنيات لإجراء الجراحة بتلف أقل للجسم من الذي تسببه الجراحات المفتوحة.

ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، إذ يحتل المركز الـ20 بقائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).

يشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار المساعي الدائمة من مستشفى الملك فيصل التخصصي لتسخير جميع الإمكانات، واستقطاب أحدث التقنيات، لتحسين النتائج وكفاءة التشغيل، ليكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ولإتاحة خدماته لشريحة أوسع من المستفيدين.