شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية وولي عهد البحرين يستعرضان العلاقات ومستجدات الأحداث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في قصر الزاهر بالعاصمة المنامة.

واستعرضا العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين.

العلاقات السعودية البحرينية

كما بحثا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك، أقام سمو ولي عهد البحرين مأدبة غداء تكريمًا لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى البحرين صالح بن فلاح العتيبي.

العلاقات الأخوية التاريخية بين السعودية والبحرين

كان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصل اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة، وكان في استقباله بمطار البحرين الدولي، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

والتقى وزير الخارجية نظيره في مملكة البحرين، واستعرضا العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.