شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. وزير الصحة يفتتح المركز الإيوائي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية "أجواد" الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل, المركز الإيوائي الجديد في حي العريجاء بمدينة الرياض.

وتجول "الجلاجل" في أرجاء المركز للتعرف على خدماته وزيارة المستفيدين من خدمات الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية والاطلاع على جهودها.

الخدمات الاجتماعية والصحية للمرضى العقليين

وتقدم "أجواد" مجموعة من الخدمات الاجتماعية والصحية للمرضى العقليين فاقدي المأوى والتائهين، إذ تمثل أنموذجًا متميزًا في رعاية وتأهيل المرضى العقليين من خلال مركزها بمدينة الرياض.

ويضم مجموعة من الكفاءات المتخصصة وذوي الخبرة في التعامل مع هذه الفئة في رحلة علاجية تشمل استقبالهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم مرورًا بالتشخيص والتدخل الطبي اللازم من خلال المنشآت الطبية المؤهلة والتابعة لوزارة الصحة؛ عبر برامج تأهيلية في سبيل دمج هذه الفئة في الحياة الاجتماعية.

البرامج التوعوية والتثقيفية لذوي المرضى

كما تسهم الجمعية في تقديم مجموعة من البرامج التوعوية والتثقيفية لذوي المرضى، وتسعى للشمولية والتوسع في تقديم خدماتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

و"أجواد" جمعية خيرية رسمية أُسست في عام 1439 هـ، ويرأس مجلس إدارتها وزير الصحة.

وتسعى للعناية بالفئات الأشد حاجة من المرضى العقليين فاقدي المأوى والتائهين بالتكامل مع الجهود الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي، للوصول لمجتمع حيوي تحقيقًا لأهداف تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030.