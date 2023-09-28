شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل طقس المملكة.. اختتام ورش نمذجة توقعات التغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت، اليوم الخميس بالرياض، أعمال ورشة العمل التدريبية التي نظمها المركز الوطني للأرصاد، ممثلاً بالمركز الإقليمي للتغير المناخي، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، والمهتمين في مجال التغير المناخي.

وتناولت الورشة 3 محاور رئيسية، تمثلت في فهم التقلبات والتغيرات ومفهوم التوقعات المناخية، وتوقعات CMIP6 لتغير المناخ على مدينة الرياض، والتوقعات المناخية الإقليمية والتصور المناخي.

توقعات هطول الأمطار

كما تضمنت الورشة جلستي عمل تدريب عملي حول توقعات هطول الأمطار الغزيرة، وتوضيحات للعاصمة الرياض إضافة جلسة تفاعلية توفر للمشاركين خبرة عملية في تطبيق الرؤى على سيناريوهات حقيقية، خاصة فيما يتعلق بمدينة الرياض.

وهدفت الورشة إلى اطلاع الأكاديميين والمهنيين السعوديين وطلاب الجامعات على أبحاث المركز المستمرة ومساعيه التنموية وتطبيقاته العملية، كما استعرضت أحدث النتائج التي توصل إليها المركز الإقليمي للتغير المناخي فيما يتعلق بالوضع الراهن والآفاق المستقبلية لمناخ المملكة العربية السعودية، في ظل التأثير المتزايد لتغير المناخ.

واستهدف المركز من خلال تنظيم الورشة إطلاع المشاركين على التغيرات المناخية المتطورة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، إذ تُعد الورشة منصة لمناقشة الاستراتيجيات المثلى لفهم ديناميكيات المناخ الإقليمية، للاستفادة الفعالة من توقعات تغير المناخ الحديثة المصممة خصيصاً للمملكة.