شكرا لقرائتكم خبر عن تحديثات مجدولة بمنصة "أبشر" وتوقف مؤقت لخدماتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منصة أبشر الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية، عن جدولة عدة تحديثات لأنظمتها غدًا الجمعة، 29 سبتمبر. تبدأ التحديثات من الساعة 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة 1 ظهرًا.

وحثّت المنصة مستفيديها على سرعة إتمام إنجاز خدماتهم المهمة والمراد تنفيذها، قبل وقت كافٍ من الموعد المذكور، وذلك لاحتمالية تعذر الوصول لخدمات "أبشر" خلال وقت التحديثات.

ووضحت المنصة أن هذه التحديثات تأتي ضمن مساعيها لتوفير تجربة متميزة للمستخدم، تتيح سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية.