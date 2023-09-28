شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس التشادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، رسالة خطية، من رئيس جمهورية تشاد، الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية تشاد لدى المملكة حسن صالح القدم الجنيد.

العلاقات الثنائية

جرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.