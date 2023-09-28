شكرا لقرائتكم خبر عن لإزالة جسر الروابي.. إغلاق جزء من طريق الحرمين في جدة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق جزء من طريق الحرمين، الجمعة، لإزالة جسر حي الروابي.

وأوضحت أن الإغلاق سيكون من الساعة 5 إلى 9 صباحا.

وكتبت إمارة مكة، اليوم الخميس، على منصة إكس: أمانة جدة بالتعاون مع المرور.. إغلاق طريق الحرمين الجزء الواقع ما بين شارع عبد الله السليمان وطريق الليث "المئة"، لتنفيذ أعمال إزالة جسر المشاة بحي الروابي، يوم غدٍ الجمعة 29 سبتمبر 2023، من الساعة 5 إلى الساعة 9 صباحا.

جهود أمانة جدة

في 6 سبتمبر الجاري، كانت أمانة محافظة جدة، أعلنت عن إغلاق طريق المدينة المنورة ما بين شارع قريش جنوباً وشارع عمر عبدالجبار شمالاً "مؤقتاً".

وأوضحت الأمانة، أن إغلاق الطريق والتحويلات المرورية المؤقتة سيكون ابتداءً من غد الساعة الثالثة صباحاً، حتى الجمعة القادمة الساعة الـ 11 صباحاً، لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.