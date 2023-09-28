شكرا لقرائتكم خبر عن عملية قلب بتقنية جديدة باليمن.. مركز الملك سلمان يواصل خدماته الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 6.000 كرتون تمر في مديرية صالة بمحافظة تعز، استفاد منها 36.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.

وتمكن الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز، بقيادة أستاذ جراحة أمراض القلب بجامعة الدمام د. ياسر الغنيمي، من إجراء أول عملية قلب مفتوح بتقنية جديدة لشاب من محافظة تعز في العقد الثالث من عمره، يعاني من حمى روماتيزمية مزمنة في القلب نتج عنها ارتجاع شديد في الصمام الأبهري وتضخم شديد في عضلة القلب.

وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز أمس الأول، تدخلا جراحيا محدودا في جدار الصدر يبلغ 5 سم تم من خلاله استبدال الصمام الأبهري للقلب.

وتعد التقنية من أحدث التقنيات المستخدمة في جراحة القلب عالمياً وذات تكلفة باهظة وتحتاج إلى مهارة طبية عالية، وتتميز بسرعة خروج المريض من المستشفى بعد إجراء العملية، إضافة إلى إمكانية العودة لحياته الطبيعية بعد فترة وجيزة.

سلال غذائية في أفغانستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 95 طنًا من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مدينة ميدان شهر بولاية وردك في أفغانستان، استفاد منها 1.000 أسرة بواقع 6.000 فرد.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 35 طنًا من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 5.314 فردا.