شكرا لقرائتكم خبر عن شركاء في التنمية..إعلان الفائزين بجائزة الملك خالد 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس هيئة جائزة الملك خالد، رئيس مجلس الأمناء، أسماء الفائزين بالجائزة لعام 2023، التي تتضمن شركاء التنمية، وتميز المنظمات غير الربحية، والاستدامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سموه اليوم، في مقر مؤسسة الملك خالد بمدينة الرياض.

الفائزون بالجائزة

حققت إدارة تشغيل معمل بقيق، في شركة أرامكو السعودية المركز الأول، بجائزة الملك خالد للاستدامة، التي تقدّم لمنشآت القطاع الخاص لتميزها بتطبيقها المبتكر للاستدامة في ممارساتها التجارية، وجميع أعمالها في المملكة.

فيما حققت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" المركز الثاني، في حين فاز بالمركز الثالث الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

ونال المركز الأول بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية، والتي تُمنح للمنظمات غير الربحية المسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، جمعية المودة للتنمية الأسرية بمكة المكرمة.

وجاءت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" في المركز الثاني، وحصلت على المركز الثالث الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية".

وفاز بالمركز الأول بجائزة الملك خالد لشركاء التنمية، والتي تقدّم أعمال تنموية اجتماعية تسهم في تقديم حلول مبتكرة لتحديات، أو قضايا اجتماعية، أو اقتصادية في المملكة، منصة فهيم التعليمية "فهيم"، والمركز الثاني مصحف الحرمين الإلكتروني للمكفوفين "ترتيل"، والمركز الثالث حققته شركة شباب مجتمعي الوقفية "شباب مجتمعي".

جائزة الملك خالد

قال صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز خلال المؤتمر الصحفي: "إن المملكة تسير بخطى متسارعة نحو الريادة، وتحقيق أهدافها التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله -، ضمن رؤية السعودية 2030.

وأكد سموّه أن مؤسسة الملك خالد ركّزت منذ إنشائها على تحقيق التنمية المستدامة طويلة الأجل، وتقديم نموذج إيجابي في عملها وأدائها، لتحقيق ما تطمح إليه، ويلبي احتياجات المجتمع وتطلعاته، مشيًرا إلى أن "جائزة الملك خالد منذ إطلاقها في عام 2008 وهي تَمنح، وتُمكّن، وتتيح لكل فرد القدرة على التغيير للأفضل، حيث رُصِدَت للمتميزين، واحتفت بهم في مجالات استدامة القطاع الخاص، والأداء الإداري للمنظمات غير الربحية، وابتكار أعمال تنموية اجتماعية".