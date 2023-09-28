شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مناقشات لجنة التنسيق السياسي للمجلس السعودي البحريني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الشقيقة د. عبد اللطيف بن راشد الزياني، الاجتماع الثاني للجنة التنسيق السياسي المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني اليوم الخميس في مدينة المنامة.

وفي بداية الاجتماع استعرض الجانبان العلاقات الأخوية والمتينة بين البلدين، وبحثا آليات تطويرها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف على الساحة الدولية في إطار لجنة التنسيق السياسي، وسبل تعميق وتعزيز التعاون من خلال عددٍ من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما.

مجلس التنسيق السعودي البحريني

من جانبٍ آخر، استعرضت اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي البحريني خلال اجتماعها الأول المنعقد بين الجانبين برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية مملكة البحرين د. عبد اللطيف بن راشد الزياني، مسيرة أعمال المجلس واللجان المنبثقة منه خلال الفترة الماضية، بالإضافة الى بحث المستجدات والأعمال التحضيرية لاجتماع المجلس الثالث.

وراجعت اللجنة مدى التقدم المحرز في أعمال اللجان الفرعية والمبادرات التي أطلقت خلال الاجتماع الثاني للمجلس الذي عقد بمدينة المنامة بتاريخ 5 / 5 / 1445هـ الموافق 9 / 12 / 2021، وكذلك قائمة المبادرات الجديدة التي من المستهدف إطلاقها خلال اعمال الاجتماع الثالث للمجلس، بالإضافة الى قائمة مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين الجانبين على هامش الاجتماع.

وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق الفرعية وفرق عملها، وشددا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

وفي نهاية الاجتماع تم التوقيع على محضر الاجتماع الثاني للجنة التنسيق السياسي وكذلك محضر الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي البحريني من قبل رئيسا اللجنتين.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض الخريّف، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد الحارثي، والقائم بأعمال السفارة في البحرين صالح العتيبي.