شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 2449 رخصة للموثقين للاستفادة من خدمات كتابات العدل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، على منح 2449 رخصة للموثقين والموثقات "2010 موثقين و439 موثقة"، في جميع مناطق المملكة، ممن تنطبق عليهم الشروط.

ويقدم الموثقون خدماتهم على مدار الساعة، ويمكن طلب الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق المتاح على متاجر الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وقوقل بلاي.

وتهدف خدمة الموثّق إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الحاضرين في جميع أنحاء المملكة.

الخدمات التوثيقية

تشمل الخدمات التوثيقية المقدمة عبر الموثقين: إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية، وتوثيق الرهون العقارية التي تحتوي على توثيق رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك والإقرارات المالية، التي تشمل الإقرار بالدين، والإقرار بسداد الدين، أو التنازل عنه، وإقرار استلام المبالغ المالية.

ويتيح تطبيق الموثق للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابات العدل دون الحاجة للذهاب إلى المقار العدلية؛ تسهيلًا للمستفيدين ودعمًا لقطاع التوثيق، عبر تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الموقع أو التطبيق واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في أي وقت وأي مكان؛ ما يوفر عليهم الوقت والجهد.

وبلغ عدد مستخدمي تطبيق الموثق للأجهزة الذكية أكثر من 200 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني للموثق أكثر من مليون مستخدم.