شكرا لقرائتكم خبر عن من الغد.. أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها لأنها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

طقس السعودية

أشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة ونجران.

ويتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك .