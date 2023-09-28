شكرا لقرائتكم خبر عن للوقوف بأماكن ذوي الإعاقة..ضبط أكثر من 1700 مركبة مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المرور السعودي عن تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد خلال صفحته الرسمية على منصة إكس، أن الحملة أسفرت عن ضبط 1790 مركبة مخالفة.

عمل ميداني مستمر

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.