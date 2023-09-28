شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار "المرور".. تأخر إصدار "تأمين المركبات" بسبب الزحام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب إعلان الإدارة العامة للمرور، تطبيق مخالفة عدم وجود تأمين على المركبات آلياً اعتباراً من الأحد المقبل، في حدوث مشاكل تقنية في مواقع شركات التأمين، بعد الإقبال الكبير من قائدي المركبات للتأمين على مركباتهم، إضافة إلى التأخر في إصدار وثائق التأمين وغيرها من المشاكل.

وعبر عدد من قائدي المركبات عن تذمرهم من تأخر إنهاء الإجراء سواء من مواقع شركات التامين أو من الحضور لمقراتها.

شكاوى من التأخير

اشتكى علي عبد الرحمن، من طول ساعات الانتظار والتواصل مع وسائل الاتصال لشركات التأمين، لافتا إلى أنه عند الرد يجري خصم المبلغ مرتين، موضحا أنه لم تصله وثيقة التأمين حتى الآن، مطالبا بتدخل الجهات المعنية لحل الإشكالية التي يعاني منها الكثير.

وأرجع ياسر العمري، تزايد الإقبال على شركات التأمين لأمرين؛ تطبيق قرار المخالفات من الأحد، والعروض المقدمة بمناسبة اليوم الوطني، ما تسبب في بطء في إنهاء إجراءات قائدي المركبات، مطالبا بوجود كوادر مؤهلة لدى شركات التأمين وتقنيات حديثة لمواكبة الإقبال وتجنب تأخير المستفيدين.

تأمينات المركبات

كانت إدارة المرور أعلنت عن استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار للمركبة" إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023، وأن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سار على المركبة .

وأوضحت ادارة المرور بان التطبيق سيكون على كافة مدن المملكة آلية رصد المخالفة ستكون مرة كل 15 يوما في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة، ورصد المخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى، وقيمة المخالفة تكون من 100 الى 150 ريال