شكرا لقرائتكم خبر عن وفقاً لضوابط.. منح تصاريح للأفراد لمزاولة الرصد والتنبؤ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اعتزامه منح تصاريح وتراخيص مهنية للأفراد، لمزاولة الأنشطة المتعلقة بمهمات الرصد والتنبؤ.

وكشف المتحدث باسم المركز حسين القحطاني، أن منح التصاريح والتراخيص للأفراد سيتم وفقاً لاشتراطات وضوابط سيعلن عنها.

وقال القحطاني عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الخميس: سنبدأ مرحلة تثقيفية للتعريف بالاشتراطات، وطبيعة المخالفات المنصوص عليها.

المركز الوطني للأرصاد

يعمل المركز الوطني للأرصاد على مراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة، وفقاً للمعايير الدولية في مجال الأرصاد والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة، وكذلك ترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية.