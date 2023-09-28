شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض في المقدمة.. هيئة الترفيه تصدر 969 تصريحا لفعاليات اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت فعاليات اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين 969 فعالية وعرضا، في مختلف مدن ومناطق المملكة التي شهدت خلال الأيام الماضية احتفالات متواصلة بالمناسبة الوطنية، التي شملت عروضا نارية، وحفلات غنائية، واستعراضات عسكرية، ومجموعة من الأنشطة والبرامج في مختلف المناطق الترفيهية.

وأصدرت الهيئة العامة للترفيه، إحصائية توضح عدد التصاريح الخاصة بفعاليات اليوم الوطني، وتصدرتها منطقة الرياض التي قدَّمت 330 تصريحا، وتلتها مكة المكرمة بـ261، ثم الشرقية بـ153 شاملا لجميع الفعاليات التي شملت الحدائق والميادين العامة والواجهات البحرية، إضافة إلى المناطق الترفيهية.

اليوم الوطني

استنادا إلى التصاريح التي أصدرتها الهيئة العامة للترفيه، شهدت منطقة عسير إقامة 40 فعالية، والقصيم 32، ومنطقتا المدينة المنورة وجازان 31 لكل منهما، إضافة إلى حائل بـ29، وتبوك بـ25، والباحة والجوف بواقع 13 لكل منهما، ونجران بـ6، والحدود الشمالية بـ5.

وتمثل أرقام تصاريح اليوم الوطني الثالث والتسعين، رقما قياسيا جديدا يحسب لقطاع الترفيه بالمملكة الذي يحقق نموًّا متزايدا في مختلف الفعاليات والمجالات، بفضل التوجيهات والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

الهيئة العامة للترفيه

تعد الهيئة العامة للترفيه الجهة المشرعة للقطاع الحيوي في المملكة، عبر بوابة الترفيه الإلكترونية، التي أنشئت لتقديم تصاريح الأنشطة والخدمات التابعة للهيئة التي تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم بنيته التحتية، بالتعاون مع مختلف الجهات.

وتعمل البوابة على تسهيل الأعمال للراغبين في تقديم الخدمات الترفيهية على اختلاف أنواعها، كما يمكن من خلالها الاطلاع على الاشتراطات والضوابط اللازمة للعمل في القطاع.