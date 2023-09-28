شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث نشر ثقافة التسامح مع منظمات إسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في عاصمة جمهورية سورينام، باريماروبو، ممثلي المنظمات الإسلامية.

جاء ذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية سورينام، وبحضور وزير الخارجية السورينامي، ألبرت رامدين.

نشر ثقافة التسامح

استعرض الجبير، خلال اللقاء جهود المملكة في خدمة الدين ونشر ثقافة التسامح التي دعا إليها الإسلام، مؤكدا سياسة المملكة الثابتة والراسخة في دعم التعايش السلمي من خلال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.