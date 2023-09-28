شكرا لقرائتكم خبر عن "ترميم" تسلّم المرحلة الأولى لمنازل المستفيدين في 3 أماكن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّمت جمعية ترميم أمس، المرحلة الأولى من المنازل المرممة لمستفيديها في محافظتي الأحساء وحفر الباطن وفي مدينة الرياض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة " ترميم " حمد الخالدي، أن المبادرة تهدف إلى ترميم 75 منزلاً بالمملكة يستفيد منها أكثر من 450 مستفيدًا ومستفيدة.

14 مبادرة تطوعية لترميم المنازل

أضاف، الخالدي، أن المرحلة الأولى للمبادرة تضم ترميم 37 منزلاً وتشمل الثانية 38 منزلاً منها 20 منزلاً في الشرقية و 20 منزلاً في الرياض و 12 منزلاً في مكة المكرمة و 12 منزلاً في المدينة المنورة، بينما سيتم ترميم 4 منازل في جازان و 3 منازل في عسير و 4 منازل في الحدود الشمالية.

وأشار إلى مشاركة أكثر من 300 متطوع ومتطوعة في أعمال الترميم، من خلال 14 مبادرة تطوعية بواقع فرصتين لكل مدينة، بإجمالي أكثر من 2,400 ساعة تطوعية.

يُذكر أن جمعية ترميم اشترطت لترميم المنازل؛ أن تكون الأسرة سعودية الجنسية والمنزل ملك بصك شرعي للمستفيد أو لأحد والديه (في حال كان المستفيد يتيم أو لأحد الزوجين)، إضافة لأن يكون المنزل قابل للترميم وغير آيل للسقوط، والمستفيد مسجلاً في الضمان الاجتماعي وفي جمعية أهلية.