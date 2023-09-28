شكرا لقرائتكم خبر عن "بريدة" تزاحم 300 مدينة عالمية في استضافة مؤتمر اليونسكو للمدن المبدعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استطاعت مدينة بريدة أن تزاحم أكثر من 300 مدينة على مستوى العالم، بدخولها أحقية الترشح لاستضافة مؤتمر شبكة اليونسكو للمدن المبدعة عام 2025، بعد أن تجاوزت مراحل الفحص والتصنيف، واستوفت المتطلبات والمعايير اللازمة على المستوى الخدمي والبنية التحتية، واكتمال وجودة المرافق والمراكز الحضارية.

وجاءت مدينة بريدة واحدةً من ضمن ست مدن عالمية هي: الدوحة في قطر وبوسان الكورية وأصفهان الإيرانية وشيانغ ماي التايلندية وكويرا ياتارو المكسيكية، حيث سيتم التصويت عليها ابتداءً من مطلع أكتوبر القادم، من ممثلي جميع المدن الأعضاء في شبكة اليونسكو البالغ عددهم أكثر من 300 مشارك لاستضافة المؤتمر.

منجز وطني

نوّه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في القصيم عبدالعزيز الحميد، بحرص واهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الذي كان له الدور الاستثنائي في تذليل جميع الصعوبات، في مرحلة الإعداد والتحضير والتوجيه والحث على تسريع الخطوات والتعاون مع الغرفة في جمع البيانات والمعلومات، وصولًا نحو الهدف الذي يعدُّ منجزًا وطنيًّا يضاف لسجلاتنا الرائدة والمتفردة، التي تؤكد حضور المملكة في مختلف المحافل المناسبات.