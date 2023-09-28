شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة في اجتماع أممي: حقوق ذوي الإعاقة مرتبطة بأهداف رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت بعثة المملكة العربية السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبعثة الدائمة لمملكة السويد لدى الأمم المتحدة في جنيف، حلقة نقاش على هامش أعمال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان برعاية البعثات الدائمة لكل من جمهورية الصين الشعبية واليونان وفنلندا وسنغافورة، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، حول تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض مدير عام البحث والتطوير في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة د. هاشم آل غالب، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ترتبط بشكل مباشر بأهداف رؤية السعودية 2030، وتعمل الهيئة حالياً علي تطوير استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطلق مبادرات؛ لتمكينهم من أجل الحصول على العمل والتعليم لضمان استقلالهم واندماجهم كأعضاء فاعلين في المجتمع، وتوفير المرافق والأدوات كافة التي تساعدهم على النجاح.

خدمات ذوي الإعاقة

سلط الضوء على أهم المبادرات لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من قبل مختلف الجهات، مشيراً إلى ارتفاع معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من 11,3% في عام 2018 إلى 12,4% في عام 2022 وذلك رغم جائحة كوفيد 19، ويرجع ذلك إلى العدد الكبير من المبادرات، التي تهدف لدخول المزيد منهم إلى سوق العمل.

واستعرضت حلقة النقاش على هامش أعمال الدورة، مبادرة السبت البنفسجي التي أطلقتها هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التجارة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع السعودي بما يتماشى مع رؤية 2030. وإطلاق برنامج "مواءمة" وهو أحد برامج رؤية 2030 ضمن استراتيجية المملكة للدفاع عن حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، وتمكينهم في سوق العمل وفق معايير محددة تؤهلهم للحصول على شهادة المواءمة.

وبين آل غالب أن مشاركة المملكة لتجاربها ومبادراتها مع المجتمع الدولي لتبادل الخبرات، متطلعاً إلى التعرف على الممارسات والاستراتيجيات الناجحة؛ لتسهم في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.