"مناورة تكتيكية" تجهز الشباب لموقعة الهلال غدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مساء اليوم الخميس، تحضيراته في ملعب النادي الرديف، استعدادًا لمواجهة الهلال يوم غدٍ، ضمن مباريات الجولة الثامنة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

اكتفى المدرب في مرانه الأخير بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، ثم أقام مناورة تكتيكية في منتصف الملعب شهدت تطبيق عدة جمل فنية وتكتيكية، اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين للقاء.

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