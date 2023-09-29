طلاب متوسطة الإمام السوسي لتحفيظ القرآن يحتفلون باليوم الوطني الـ 93

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 8:54 مساءً

احتفل منسوبو متوسطة الإمام السوسي لتحفيظ القرآن الكريم بتعليم الرياض صباح الخميس بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، وذلك بحضور الهيئة التعليمية والإدارية. وتفصيلاً، أبرز مدير المدرسة حسن السرحاني في كلمته أهمية استشعار نعم الأمن والأمان والرفاهية والتطور في ظل رؤية المملكة 2030 التي نعيشها ونتفيأ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله، مستذكرًا بطولات وأمجاد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في توحيد هذه البلاد بعد شتات وفرقة وحتى أصبحت مجدًا عظيمًا وطنًا شامخًا. بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي تنوعت بين الكلمات والقصائد ومشهد تمثيلي عن أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة، وقدم الطلاب بكلماتهم وعباراتهم أجمل وأصدق مشاعر الحب والولاء والانتماء لوطنهم المملكة العربية السعودية ولقيادتهم الرشيدة حفظها الله بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.

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