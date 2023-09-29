شكرا لقرائتكم خبر عن "جنة على الأرض"..أكاديمي صيني يشيد بالمملكة وتعاونها مع بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم معرض الرياض الدولي للكتاب في يومه الأول ندوة حوارية احتفاءً بالثقافة الصينية، تتناول تعميق أواصر الصداقة بين المملكة والصين، ودعم العلاقات الثقافية والسياسية بينهما، وتعزيز التواصل المعرفي بين العالم العربي والصين.

ونوه الأكاديمي الصيني الدكتور شوي تينغ قوه، رئيس تحرير صحيفة "الصين اليوم" العربية خلال الندوة بالتطور الهائل الذي تشهده المملكة على الصُعُد كافة، وفتحها أبوابها أمام الأصدقاء من كل أنحاء العالم.

جنة على الأرض

أشاد الأكاديمي الصيني، كذلك بتطور المجتمع وإتاحة الفرص للأجيال الجديدة، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتحويل المملكة إلى "جنة على الأرض"، بحسب تعبيره.

وثمّن تعاون المملكة مع الصين والاهتمام باللغة الصينية، مشيداً برؤية السعودية 2030م، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات التاريخية والثقافية والسياسية المميزة بين المملكة والصين، ودعم التعاون بينهما في كثير من المجالات.