شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 10 مشروعات أكاديمية وتدريبية للرعاية الصحية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الصحة، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل - اليوم - 10 مشاريع أكاديمية وتدريبية صحية في تجمع الرياض الصحي الثاني، خلال حفل تخريج منسوبي تجمع الرياض الصحي الثاني من أكاديمية طب الأسرة لعام 2022 ـ 2023.

واشتملت الـ 10 مشاريع على تطوير القدرات المؤسسية والخبرات الأكاديمية، البوابة الإلكترونية للتعليم والتدريب، معامل المحاكاة في المراكز الصحية الأولية، رحلة التحول الأكاديمية، الشهادات المهنية المتخصصة، مختبر مهارات وكفاءات التمريض، الواقع الافتراضي والواقع المعزز، مختبر المهارات الجراحية، التميز في الاعتماد الأكاديمي وبرامج الابتعاث، أكاديمية طب الأسنان.

وعبر عن سعادته بتخريج كوكبة من متدربي ومتدربات أطباء طب الأسرة، المؤهلين تأهيلًا علمياً في التخصص، مثمناً في الوقت ذاته جهدهم واجتهادهم في سبيل الحصول على تقديم رعاية صحية للمستفيدين، مثنياً على الجهود التي يبذلها تجمع الرياض الصحي الثاني، في البرامج العلمية النوعية لتطوير الكوادر والكفاءات البشرية.

أكاديمية طب الأسرة

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني الدكتور فهد بن صالح الغفيلي، أن أكاديمية طب الأسرة مشروع وطني، يعتمد على تأهيل الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال التدريب والتأهيل، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، استجابةً لاحتياج المملكة الحالي لتأهيل أعداد كبيرة من أطباء طب الأسرة.

وأوضح الدكتور الغفيلي، أن تخصص طب الأسرة هو البوابة الأولى للتواصل مع المرضى وأسرهم، من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي عززت بنموذج الرعاية الصحية، أحد مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، والذي يسعى لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، مبيناً أن الأكاديمية تستهدف قبول 150 متدربًا سنوياً، لافتًا إلى أنها تسعى لتطبيق منهج شهادة الاختصاص السعودية في طب الأسرة المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بأعلى المعايير، آملًا في تأهيل الكوادر الوطنية وسد الاحتياج الكبير في التخصص الحيوي.

وفي ختام الحفل، كرَّم وزير الصحة الأطباء والطبيبات الخريجين في برامج التدريب المختلفة ثم التقطت الصور التذكارية.