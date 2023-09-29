شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كولر.. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سان جورج الإثيوبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي سان جورج الإثيوبي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سان جورج



واستقر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق لمباراة سان جورج الإثيوبي.

ومن المتوقع ان يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي - علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني - أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - بيرسي تاو - حسين الشحات - أحمد عبد القادر.



يذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بثلاث أهداف دون رد على مضيفه سان جورج الإثيوبي.