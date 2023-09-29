شكرا لقرائتكم خبر عن سبورت الإسبانية تسدل الستار عن النادي السعودي الذي طلب ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن مفاجأة بشأن نية أحد الاندية السعودية في الحصول على خدمات البولندي ليفاندوفيسكي.

وقالت الصحيفة الاسبانية أن في الصيف ارتبط اسم ليفاندوفسكي بنادي أبها السعودي الذي يدربه البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش الذي يملك علاقة كبيرة مع المهاجم البولندي الكبير.

ليفاندوفسكي يرفض الرحيل إلى الدوري السعودي

وشددت الصحيفة أن الهداف البولندي الكبير رفض أي نوع من المفاوضات لأن نيته هي الاستمرار والنجاح في برشلونة فقط.

جدير بالذكر ان ليفاندوفسكي يستعد رفقة برشلونة، لمواجهة صعبة وقوية أمام إشبيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة، من منافسات الدوري الإسباني.

وكان ليفاندوفسكي قد انتقل إلى صفوف برشلونة قادمًا من فريق بايرن ميونخ الألماني، في يوليو 2022، ليساهم في تتويج البارسا ببطولة الدوري الإسباني إلى جانب بطولة السوبر العام الماضي.

وخاض القناص البولندي المباراة رقم 53 بقميص برشلونة، أمام ريال مايوركا في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني، حيث شارك كبديل وساهم في تعادل مثير لفريقه.