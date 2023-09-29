شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تشكيل الشباب لمباراة الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق الشباب لمواجهة نظيره فريق الهلال، مساء اليوم على ملهب "فيصل بن فهد في الرياض"، ضمن مباريات الجولة الثامنة في بطولة الدوري السعودي 2023-24.

وتعد مباراة الديربي بين الشباب والهلال، المباراة الأقوى والأهم في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يدخل الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيم سيونج جيو.

الدفاع: حربوش، عسيري، إياجو سانتوس، فواز الصقور.

خط الوسط: حسين القحطاني، جوستافو كويلار، هتان باهبري، إيفر بانيجا، كاراسكو.

الهجوم: حبيب ديالو.

يذكر أن فريق الزعيم يحتل في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق الشباب المركز الحادي عشر، برصيد 8 نقاط.

وينطلق ديربي الجولة الثامنة بين الهلال والشباب، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر، في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر ان تنقل مباراة الهلال والشباب عبر شبكة قنوات SSC، الحاصلة على حقوق النقل الحصري للمسابقات الرياضية داخل المملكة العربية السعودية.



تاريخ المواجهات بين الهلال والشباب

خاض الهلال والشباب في بطولة الدوري في 30 مباراة حتى الان، نجح الهلال في الفوز بـ 16 مواجهة، بينما فاز الشباب في 5 لقاءات، وحسم التعادل 9 مباريات، وسجل الهلال 51 هدفًا، بينما سجل الشباب 28 هدفًا.