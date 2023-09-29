شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال ضد الشباب والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف ملعب "فيصل بن فهد في الرياض"، لقاء من العيار الثقيل، بين فريق الكرة الأول بنادي الهلال مع نظيره الشباب، في بطولة الدوري السعودي 2023-24.

وتعد مباراة الديربي بين الهلال والشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، هي المباراة الأقوى والأهم في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.



ويحتل فريق الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق الشباب المركز الحادي عشر، برصيد 8 نقاط.



ويستضيف الهلال، منافسه الشباب، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر، في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



ومن المقرر ان تنقل مباراة الهلال ضد الشباب عبر شبكة قنوات SSC، الحاصلة على حقوق النقل التليفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية داخل المملكة.

تاريخ المواجهات بين الهلال والشباب

خاض الهلال والشباب في بطولة الدوري في 30 لقاء قبل لقاء اليوم، ونجح الزعيم في الفوز بـ 16 مواجهة، بينما تلقى الهزيمة في 5 لقاءات، وحسم التعادل 9 مباريات.

ونجح الهلال في تسجيل 51 هدفًا في مرمى الشباب، بينما سجل الشباب 28 هدفًا في شباك الزعيم.