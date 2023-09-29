شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الشعيبة.. وفد من البرلمان البريطاني يطلع على أحدث تقنيات التحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد من البرلمان البريطاني برئاسة السيناتور مارك مينزيس يرافقه وفد من مجلس الشورى، منظومة إنتاج الشعيبة - المرحلة الرابعة إحدى منظومات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، للتعرف على أحدث التقنيات المتقدمة لتحلية المياه والحلول المبتكرة في المؤسسة، التي مكنتها من تحقيق الريادة في إنتاج المياه المحلاة، وقيادة تطوير صناعة التحلية وتقنياتها.

وشاهد الوفد عرضًا مرئيا لأحدث الابتكارات التي حققتها "التحلية" لضمان أمن الإمداد المائي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والصناعية والبيئية.

وحدة إنتاج الماغنيسيوم

كما اطلع الوفد خلال جولته على "وحدة إنتاج الماغنيسيوم" والتعرف على استخدام تقنية "النانو" لإنتاج المغنيسيوم، باستخدام تقنية الصفر رجيع ملحي، التي طورها معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة، كأول منظومة تجارية في العالم تتبنى ذلك.

واطلع أيضًا خلال الزيارة على المحطة الزراعية في منظومة الشعيبة، التي تديرها وتشغلها كوادر وطنية بتقنيات مبتكرة صديقة للبيئة، وتسعى "التحلية" من خلالها إلى مواكبة أهداف التنمية المستدامة في إطار سعيها المستمر لتطوير تقنيات صناعة التحلية والاستدامة، وجهودها في مجال خفض الكربون واستهلاك الطاقة والتكلفة، وزيادة الكفاءة التشغيلية.