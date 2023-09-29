رياحٌ نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل، اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‎.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً‎.

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