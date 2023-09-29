نجران.. "الأمانة" تهيئ الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوّار

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محمد بن مسعود - الدمام - هيَّأت أمانة منطقة نجران، ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، الحدائق والمتنزهات الطبيعية في المنطقة؛ لاستقبال المتنزهين والزوّار للاستجمام والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والأجواء المعتدلة، خلال فترة الإجازات الأسبوعية والمناسبات العامة والوطنية.

وقامت "الأمانة"، خلال الأيام الماضية، بإعادة تأهيل عددٍ من الحدائق والمتنزهات الطبيعية في المنطقة، وذلك من خلال تأهيل المسطحات الخضراء بمساحة تقدر بــ 620 ألف مترٍ مربعٍ، وتقليم وتنسيق 2100 شجرة، وزراعة 65 ألف زهرة بالطرق الرئيسة والمتنزهات والحدائق، وصيانة الملاعب بمساحة تبلغ 550 متراً مربعاً، وصيانة 25 عمود إنارة ديكوري، وطلاء وتجميل الأرصفة والممرات، وإزالة التشوّه البصري بمساحة تقدر بـ 100 متر مربع.

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