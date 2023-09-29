شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" تستمر باستقبال الحالات الطارئة أثناء فترة تحديثات "أبشر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية، عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية، وذلك أثناء فترة التحديث التي ستتم على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، اليوم الجمعة 29/ 9/ 2023، من الساعة 12 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

تحديثات مجدولة بمنصة أبشر

وقد أعلنت منصة أبشر الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية، عن جدولة عدة تحديثات لأنظمتها اليوم، الجمعة 29 سبتمبر.

وحثّت المنصة مستفيديها على سرعة إتمام إنجاز خدماتهم المهمة والمراد تنفيذها، قبل وقت كافٍ من الموعد المذكور، وذلك لاحتمالية تعذر الوصول لخدمات "أبشر" خلال وقت التحديثات.