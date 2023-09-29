شكرا لقرائتكم خبر عن للاستفادة من الخدمات.. خطوات التسجيل بمنصة الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي على منصة "إكس" عن خطوات تسجيل المستفيدين بالمنصة، للاستفادة من الخدمات المقدمة، وتشمل:

الدخول للمنصة، ثم

إنشاء مستخدم جديد أو الدخول عبر النفاذ الوطني.

الموافقة على شروط إنشاء حساب جديد.

إدخال رقم التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل.

الضغط على إكمال ملفي الموحد.

الاطلاع على نتيجة الأهلية من خلال أيقونة الطلبات (من 26 لـ29 من كل شهر ميلادي).

الموافقة على إقرار التقديم.

تكوين المنزل وإسناد التابعين.

اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

تعبئة البيانات في الملف الموحد.

تحديد صلة القرابة للتابعين

يجب تحري الدقة أثناء تسجيل المعلومات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) وتحديد صلة القرابة للتابعين بشكل صحيح، لضمان اكتمال التسجيل ودراسة أهلية استحقاق المعاش، وتجنب الاستبعاد من دراسة الأهلية بسبب عدم صحة المعلومات المسجلة.

مثال: