شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة.. أهم القطاعات المشمولة بزيادة "دعم التوظيف" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صحاب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، عن زيادة نسبة "دعم التوظيف" من 30% إلى 50% لـ 160 مهنة ثقافية في 286 نشاط.

يأتي ذلك ضمن اتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ وذلك لتعزيز الاستدامة المهنية في القطاعات الثقافية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تتضمن تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.

القطاعات المشمولة بالدعم

وشملت المهن الثقافية المدعومة القطاعات التالية:

التراث – الكتب واللغة والنشر – المكتبات – فنون الأزياء – المسرح والفنون الأدائية – فنون الطهي – الأفلام – المتاحف – الفنون البصرية – المهرجانات والفعاليات الثقافية – فنون العمارة والتصميم – تصميم الوسائط المتعددة.

وبعض المهن في مسارات التطوير التعليمي للقطاع الثقافي.

تنمية القدرات الثقافية

يُذكر أن وزارة الثقافة قد أطلقت سابقًا استراتيجية تنمية القدرات الثقافية، التي تتعاون من خلالها في صورةٍ تكاملية مع الجهات الحكومية لتمكين التطوير المهني والمستدام لممارسي الفنون والثقافة وروّاد الأعمال، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بتنمية القدرات الثقافية، وخلق صورة إيجابية للمهن والمواهب الفنية والثقافية.