شكرا لقرائتكم خبر عن جسّدوا مهام رجال الأمن بشكل غير لائق.. ضبط 7 أشخاص بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يجسدون مهام رجال الأمن بمشاهد مرئية كوميدية في محل تجاري ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن شرطة المنطقة قبضت عليهم وهم (5) مواطنين ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والتشادية.

وتبين من إجراءات الاستدلال قيامهم بذلك لغرض الحصول على مشاهدات وزيادة عدد المتابعين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.