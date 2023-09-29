شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي.. والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة الهلال أمام الشباب، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الشباب، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي، على أرضية ملعب استاد الأميرفيصل بن فهد.

ويرغب الهلال في الفوز أمام الشباب، وذلك من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر،برصيد ثمانية نقاط.

موعد مباراة الهلال أمام الشباب

وسيواجه الهلال نظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة، في منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وستنطلق مباراة الهلال أمام نظيره الشباب، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام الشباب

وسيتم نقل مباراة الهلال أمام نظيره الشباب، في منافسات دوري روشن السعودي، عبر فضائية SSC HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.