شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل عشاق المستديرة الخضراء، عن موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، ضمن مواجهات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي، على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع، برصيد تسعة نقاط.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء

وسيواجه الاتحاد نظيره الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، في بطولة دوري روشن السعودي.

وستنطلق مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الفيحاء، في الدوري السعودي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة أمام الفيحاء

وسيتم نقل مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الفيحاء، في منافسات الدوري السعودي، على فضائية SSC الناقل الحصري للدوري السعودي.