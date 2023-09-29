شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستأنف النصر مبارياته في منافسات بطولة دوري روشن السعودي، بمواجهة نظيره الطائي، في مباراة يترقبها عشاق المستديرة الخضراء.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الطائي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

ويتواجد النصر في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الطائي في المركز الثاني عشر،برصيد سبعة نقاط.

موعد مباراة النصر ضد الطائي

وسيواجه النصر نظيره الطائي، في منافسات دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة.

وستنطلق مباراة النصر أمام نظيره الطائي، في الدوري السعودي، اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر أمام الطائي

وسيتم نقل مباراة النصر أمام نظيره الطائي، في الدوري السعودي، عبر قناة SSC الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي.