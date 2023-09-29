شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشباب السابق يكشف تفاصيل عرضي الهلال والنصر لضم تمبكتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعاقد مسئوولي نادي الهلال مع حسان تمبكتي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بعقد لمدة 4 مواسم.

وأحدثت صفقة حسان تمبكتي جدلًا واسعًا، ليشهد الشباب بعدها استقالة أربعة من أعضاء مجلس إدارة النادي، وقرار وزارة الرياضة بحل المجلس، برئاسة خالد الثنيان.

الثنيان يتحدث عن عروض التعاقد مع تمبكتي

وكشف خالد الثنيان عن العروض المقدمة من ناديي الهلال والنصر لضم حسان تمبكتي، لاعب الفريق مؤكدًا أن عرض الهلال بالمجمل كان أفضل.



وقال الثنيان: "الهلال تقدم بعرض مالي، مع إعارة الثلاثي حمد اليامي وعبد الله رديف ومحمد جحفلي، مع دعم رواتب اللاعبين المعارين".

وتابع:"أما عرض النصر، فكان مبلغًا ماليًا وإعارة الثنائي عبد الإله العمري وأيمن يحيى، ولكنهم لم يلتزموا بالاتفاق، وقاموا بتغيير العمري إلى عبد الفتاح آدم، ونحن لم نوافق لحاجتنا في تدعيم بعض مراكز الفريق، كما أن النصر قام بتقليص المبلغ المالي المقدم".

وواصل الثنيان موضحًا إن مفاوضات الهلال بدأت منذ زمن، وتم رفض عرض سابق من الهلال، وكذلك النصر، إلا أن سوء نتائج الفريق وعدم وجود العناصر البديلة، عجلت ببيع عقد تمبكتي.

وأختتم "لعبنا مباراة الأخدود وتعادلنا، وطالبني المدرب كايزر بضم صفقات جديدة محلية وأجنبية، ونتائج الفريق كانت سلبية، لتحتم علينا بيع عقد تمبكتي".