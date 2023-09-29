انت الان تتابع تركي آل الشيخ يعلن رسميًا: "بوليفارد هول" ملعبًا لنادي الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 سبتمبر 2023, 11:47 صباحاً

أعلن المستشار "تركي آل الشيخ"، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية أمس، عن منح ملعب "بوليفارد هول" إلى نادي الهلال، ليكون ملعباً رسمياً لمباريات الهلال تحت مسمى "Kingdom Arena". وظهر "آل الشيخ" خلال مقطع فيديو عبر منصة انستجرام رفقة "فهد بن نافل"، رئيس نادي الهلال معلناً: "بوليفارد هول" هو خاص بالهلال لخوض مبارياته المقبلة عليه مقابل 40 مليون ريال سنويًا، مشيرًا إلى أن الهلال لديه فترة سماح 6 أشهر للعمل على توفير اشتراطات رابطة الدوري، والاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم . وتفاعل بن نافل بحسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "أكس" قائلاً: "محيط الرعب من جديد". ووجّه شكره للأمير الوليد بن طلال الذي تكفل بدفع 25 مليون ريال لتسمية الملعب بـ"Kingdom Arena". وتابع المستشار قائلاً: "اتفقنا مع بن نافل على أن نستغل الملعب في إقامة المعارض والأشياء الترفيهية، في أوقات الفراغ، مشدداً على أن الملعب سيكون أحد أحدث الصروح الرياضية وسوف نسلمه لهم في يناير، وستكون أول مباراة للهلال فيه". ويتسع الملعب لحوالي 26 ألف متفرج، ويبلغ طوله 105، كما يضم العديد من المرافق المميزة مثل 20 كابينة VIP، ومنصة تتسع لـ350 شخصاً، بالإضافة إلى أنه مغطى بسقف إلكتروني، لإغلاقه عند المطر.

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