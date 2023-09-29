شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد بالمركز الـ 501 عالميًّا في تصنيف "التايمز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة الملك خالد على المركز الـ 501 عالميًّا، في تصنيف التايمز للجامعات العالمية (Times Higher Education World University Rankings)، الذي أظهر نتائجه معلنًا بذلك تقدم الجامعة 300 مركز عن العام السابق، وحققت المركز السادس محليًّا، كما حصلت الجامعة على المركز 117 عالميًّا في ذات التصنيف ضمن قائمة أفضل 200 جامعة عالمية في مجال البُعد الدولي.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة متكاملة من الأهداف المخطط لها وفق خارطة طريق واضحة تهدف إلى الوصول بالجامعة إلى العالمية، من خلال تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمتمثل في الوصول إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالميًّا بحلول 2030، وتعزيز حضور الجامعة لتكون مركزًا مهمًّا للعلم والمعرفة والبحث العلمي والإنتاج المعرفي؛ بما يسهم في تعزيز مكانتها وسمعتها المؤسسية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في برامج الجامعة ومخرجاتها.

من جانبه، بيَّن مدير وحدة التصنيفات الدولية الدكتور سامي الشهري، أن تصنيف التايمز للجامعات العالمية يضم خمسة مجالات رئيسة للتصنيف وهي: التعليم (29.5%)، والبيئة البحثية (29%)، وجودة البحث (30%)، والبُعد الدولي (7.5%)، والصناعة (4%)، كما يتضمن التصنيف ثمانية عشر مؤشرًا للأداء بنسب موزونة، تقيّم بمهنية جميع الجوانب الأكاديمية والبحثية للجامعات.

يذكر أن نتائج التصنيف هذا العام اشتملت على أكثر من 1900 جامعة، من 120 دولة حول العالم.